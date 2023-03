Panchina super per Spalletti: tantissimi gol e punti da chi subentra

Per disputare una grande stagione servono ottimi titolari, ma anche alternative di qualità pronte a fare la differenza a gara in corso

Per disputare una grande stagione servono ottimi titolari, ma anche alternative di qualità pronte a fare la differenza a gara in corso. Lo sa bene il Napoli che, oltre a dominare la classifica, è primo anche nella speciale graduatoria dei gol arrivati dalla panchina e dei punti arrivati di conseguenza. Come riporta il Corriere della Sera, gli azzurri hanno avuto dai panchinari 10 punti e 13 gol distanziando di molto anche in questo caso le inseguitrici.