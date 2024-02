Paradosso Osimhen: Napoli si aggrappa a lui nonostante ADL abbia già annunciato la cessione

Tutti, dal presidente ai compagni, passando per Mazzarri e i tifosi, credono e soprattutto sperano in lui

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Che Victor sia un pezzo più unico che raro, un modo di essere centravanti e un problema ingestibile per chi difende nelle giornate migliori, è un fatto. Suk Corriere dello sport oggi in edicola si parla del 'paradosso' Osimhen, attaccante con la valigia pronta a cui il Napoli affida le residue speranze di qualificazione alla prossima Champions League.

"È un paradosso, invece, che il Napoli debba aggrapparsi a lui nonostante De Laurentiis abbia candidamente ammesso che andrà via: il miraggio della prossima Champions, o comunque la qualificazione a un’altra coppa europea, non possono fare a meno dei suoi gol. La conclusione è scontata: il centravanti con la valigia è la chiave del viaggio. Presente e futuro. Tutti, dal presidente ai compagni, passando per Mazzarri e i tifosi, credono e soprattutto sperano in lui. E la mascherina, all’improvviso, sarà quella del supereroe".