Patto scudetto tra i big in rosa: stop ai rumors di mercato e nessun addio last minute

In casa Napoli è arrivato il tempo per fare i conti con un mercato che ha visto il club, pur senza compiere acquisti di livello a parte Gollini per Sirigu, confermare tutti i big nonostante i sondaggi internazionali arrivati dalle società più importanti d'Europa. Il patto dello scudetto è chiaro: nessuno si muove a gennaio perché in cima ai pensieri di tutti c'è l'ambizione di riportare Napoli sul tetto d'Italia e chissà in quali altri lidi. Stop ai rumors su Osimhen, Zielinski, Kvara e Min-Jae: tutti vogliono solo una cosa, vincere il titolo.