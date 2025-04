Pazza idea di scambio, CdS: "Napoli e Inter potrebbero ragionare su Raspadori-Frattesi"

Questo il possibile scenario che si potrebbe delineare nella campagna estiva dei trasferimenti secondo il Corriere dello Sport

Napoli ed Inter potrebbero iniziare a ragione su uno scambio di calciatori in estate: si tratta di Giacomo Raspadori e di Davide Frattesi. Questo il possibile scenario che si potrebbe delineare nella campagna estiva dei trasferimenti secondo il Corriere dello Sport: "Il sogno ormai acclarato è Nico Paz, che porterebbe quella capacità di saltare l’uomo e creare superiorità che è una delle poche mancanze nell’organico nerazzurro.

Se l’argentino ha già dato la sua disponibilità all’Inter, la vera difficoltà nell’operazione è che occorre trovare un’intesa con Real Madrid e Como. Che, allo stato attuale, non vogliono perdere il controllo sul giocatore. Inevitabile, quindi, studiare alternative. E una di questa potrebbe essere Raspadori – italiano come Ricci -, soprattutto se il Napoli si mettesse a fare sul serio per Frattesi".