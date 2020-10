Per chi farà il tifo Sarri in Juve-Napoli? CdS: "Difficilmente sosterrà i bianconeri"

Per chi farà il tifo Maurizio Sarri nella sfida tra Juve e Napoli? A porsi l’interrogativo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che sulla questione scrive:

“Difficilmente farà il tifo per i bianconeri. Un po' perché non lo ha mai fatto prima di diventare allenatore della Juve, un po' prece l’amarezza per come sia andata a finire l’opportunità di una vita intera, difficilmente potrà passare. Se proprio dovesse fare il tifo per qualcuno, più probabilmente lo farà per il Napoli” si legge sul quotidiano.