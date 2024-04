Pioli, retroscena su contatti a gennaio: si è già discusso sull'ingaggio

Sarà Stefano Pioli il prossimo allenatore del Napoli? Il club azzurro si guarda attorno in vista della prossima stagione.

Sarà Stefano Pioli il prossimo allenatore del Napoli? Il club azzurro si guarda attorno in vista della prossima stagione. Calzona, con il ko di Empoli, si è giocato le ultime possibili speranze di riconferma e così ADL sfoglia la margherita ma, visti i tanti rifiuti dell'anno scorso, non vuole rivivere una situazione simile e punta dritto su Stefano Pioli, tecnico che lascerà il Milan al termine della stagione.

Secondo Il Mattino, i primi contatti sarebbero già stati avviati a gennaio. Per il tecnico emiliano sarebbe pronto un contratto da 3 milioni di euro a stagione, in linea con i parametri della società partenopea. ADL aspetta che Pioli si liberi dal Milan (ha un altro anno di contratto) per sferrare l'assalto decisivo. Sullo sfondo restano Gasperini e Italiano, Paulo Sousa potrebbe essere un outsider.