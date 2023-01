Pochi infortuni, quali sono i motivi? Cdm svela i due pregi del Napoli

Cosa è cambiato per il Napoli? La rosa è più giovane (l’età media è 26.1), con giocatori meno usurati e di conseguenza meno esposti al rischio

Cosa è cambiato per il Napoli che quest'anno ha avuto pochi infortuni? Se lo domanda l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che scrive: "La rosa è più giovane (l’età media è 26.1), con giocatori meno usurati e di conseguenza meno esposti al rischio degli infortuni. Tra le big soltanto il Milan ha un’età media più bassa ma le intuizioni di mercato del club rossonero non si sono rivelate brillanti come quelle del Napoli.