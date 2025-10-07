Politano giocatore raro, Gazzetta: "Gattuso costretto a novità tattiche senza di lui"

Matteo Politano non è andato in nazionale dopo l'infortunio contro il Genoa. Assenza pesante per Gattuso essendo ago della bilancia, l'equilibratore delle squadre, per il Napoli così come per l'Italia. Ne scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

"Non è uno qualunque Politano: per il Napoli e per l’Italia. È l’esterno tattico di Conte che, per lui, ha disegnato l’anno scorso il doppio ruolo di ala del 4-3-3 offensivo e di esterno del 5-3-2 difensivo. Politano è anche il laterale destro che equilibra la nuova Italia di Gattuso con doppio centravanti. Contro l’Estonia al debutto ha giocato laterale destro del 4-2-4. Nella seconda con Israele è stato confermato nel 4-4-2 di partenza, diventato in corsa 4-1-3-2: Locatelli davanti alla difesa e una linea di tre mediani per coprire il campo in larghezza. Politano era quello di destra. Si potrebbe definire in gergo classico “ala tornante”: una delle migliori interpretazioni è stata quella di Callejon nel Napoli di Sarri, ora Saelemaekers sta studiando da. Uno come Politano è raro. Tutto questo discorso per spiegare che il suo infortunio obbligherà il ct, se il 4-1-3-2 sarà confermato, a studiare una nuova mossa tattica fin dall’allenamento di oggi a Coverciano, primo giorno di ritiro per gli azzurri".