Politano si è conquistato la maglia da titolare in Nazionale: con l'Inghilterra ha cambiato la gara

Matteo Politano è pronto a partire dall'inizio nel match di stasera tra Malta e Italia grazie ad un ottimo secondo tempo contro l'Inghilterra.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Matteo Politano è pronto a partire dall'inizio nel match di stasera tra Malta e Italia grazie ad un ottimo secondo tempo contro l'Inghilterra. Lo scrive La Gazzetta dello Sport: "Una seconda mossa a sostegno del nostro centravanti è la conferma di Politano e Gnonto che nel secondo tempo di Napoli hanno determinato la bella reazione azzurra. Mancini chiede ai due esterni coraggio, dribbling per creare superiorità, cross per il Chapita e sterzate per riempire l’area".