Presentazione Conte, Corbo rivela: "Il San Carlo non fa sconti, pagare o addio"

C'è ancora incertezza sulla location per la presentazione in grande stile del nuovo allenatore del Napoli, Antonio Conte

C'è ancora incertezza sulla location per la presentazione in grande stile del nuovo allenatore del Napoli, Antonio Conte. Ne parla nel suo editoriale Antonio Corbo: "Nella ricerca, De Laurentiis scopre che molte cose a Napoli sono cambiate. Con la sua popolarità scesa a picco. Il San Carlo non fa sconti, pagare o addio. A Palazzo Reale riflettono invece, lo storico edificio di 5 piani, 26mila mq, 1200 stanze, è di proprietà dello Stato.

Neanche chi coltivava l’utopia di uno stadio a Bagnoli può sottovalutare la Corte dei Conti. Avanti un’altra sede, senza dimenticare che un anno fa fu occupato il Salone delle Feste alla Reggia di Capodimonte. Tanta enfasi ma Garcia si è infranto subito, come la più fragile statuina di biscuit. Sarà decisivo per le sorti del Napoli la qualità del rapporto che De Laurentiis avrà con Conte. Senza retropensieri e pec".