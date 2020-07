"Prima di tutto vendere": l'indicazione data da ADL a Giuntoli

"Prima di tutto bisogna vendere": l’indicazione di mercato data dal presidente Aurelio De Laurentiis è stata assorbita dal coach Rino Gattuso e verrà messa in pratica dal ds Giuntoli. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che spiega come il club dovrà effettuare operazioni in uscita per finanziare la prossima campagna acquisti e per questioni legate alle norme regolamentari sulla composizione delle rose.

"Vendere per finanziare la prossima campagna acquisti, ma soprattutto per una questione di natura regolamentare. In Italia funziona che la rosa dei calciatori delle squadre di Serie A deve essere al massimo di 25 elementi, di cui 17 provenienti da tutte le federazioni, 4 cresciuti nel vivaio di casa ed altri 4 in un qualsiasi vivaio di Serie A"