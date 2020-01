PRIMA PAGINA - CdS annuncia: "Il Napoli fa il bis, ecco Lobotka dopo Demme"

Mercato in fermento in casa azzurri. I movimenti di De Laurentiis e Giuntoli trovano spazio anche sulla prima pagina del Corriere dello Sport, che al di sotto dell'apertura dedica uno spazio al mercato partenopeo: "Il Napoli fa il bis: ecco Lobotka dopo Demme". Visite mediche a Roma per il tedesco, mentre per il classe '94 si sarebbe raggiunta l'intesa con il Celta Vigo, ma resta un nodo legato al pagamento. In primo piano il titolo su Lazio-Napoli e Roma-Juventus: "L'ora capitale".