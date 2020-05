PRIMA PAGINA - CdS - "Il VAR è un giallo, Inter-Juve va in tribunale"

"Attacco al calcio", così intitola in prima pagina il Corriere dello Sport, il Viminale apre agli allenamenti individuali, ma Spadafora vuole chiudere il campionato. Il Ministro dello Sport si sente scavalcato e chiede a Conte di varare un decreto per fermare il calcio: "Non è cambiato nulla, la preparazione collettiva è prevista dal 18 maggio e di riprendere a giocare non se ne parla". Ma anche dal Cts arriva un altro segnale positivo.

In taglio basso spazio al giallo Inter-Juve - "Il VAR è un giallo, Inter-Juve va in tribunale", sono sparite le registrazioni tra Orsato e i collaboratori della sfida del 2017-18. Esposti pronti e caso aperto.