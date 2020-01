PRIMA PAGINA - CdS: "Un Diego per Napoli! Ora la stretta per Lobotka"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il Napoli ed il mercato: Diego Demme è atterrato in Italia ed oggi sosterrà le visite mediche, dopo le quali il giocatore si legherà al club partenopeo. Tutto fatto, dunque, per il centrocampsita tedesco mentre per Stanislav Lobotka - si legge - c'è la stretta da parte del Napoli col Celta Vigo. Spazio, poi, anche all'Inter che avrebbe avviato i contatti per Tonali.