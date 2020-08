PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Assalto a Messi, l'Inter ci prova!"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre con il titolo: "Conte-Zhang, patto finale". L'allenatore ed il presidente nerazzurro sono a Dusseldorf, dove stasera alle 21 l'Inter sfiderà gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, alla ricerca della finale di Europa League. Finale che il tecnico non ha mai raggiunto in Europa, mentre il club nerazzurro è assente da una finale europea da dieci anni, quindi dall'anno del Triplete. Chi vincerà questa sera troverà ad attenderlo il Siviglia, che ieri sera ha superato per 2 a 1 il Manchester United.

Assalto a Messi - Taglio laterale con un titolo che lascia ben poco spazio ad errori di interpretazione: "Assalto a Messi". Il campione argentino starebbe meditando l'addio ai colori blaugrana, deluso e stanco dopo l'ultima stagione. Barcellona trema e si vocifera che la clausola rescissoria in favore dello stesso Messi sia stata spostata dal 31 maggio al 31 agosto. L'Inter sogna la pazza operazione di mercato, mentre il Manchester City si candida a portarlo nel Regno Unito.

Ibra-Milan, batticuore. Distanza di 2.5 milioni - C'è ancora una settimana di tempo per Zlatan Ibrahimovic ed il Milan per trovare l'accordo in vista della prossima stagione. La rosea stamane in edicola parla di una distanza di 2.5 milioni di euro tra domanda ed offerta: il Milan offre 5 milioni più bonus, Ibra ne vuole 7.5. Distanza colmabile con uno sforzo da parte di entrambe le parti: oggi riprendono i contatti.