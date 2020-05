PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Ripresa in salita, con una positività tutti in isolamento"

"Ripresa in salita, con una positività tutti in isolamento" si legge in prima pagina sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Sempre più difficile che il campionato riprenda. In alto la scomparsa del giovane Andrea Rinaldi e il ricordo del Verona dello scudetto, in basso il tema mercato con il tedesco Werner conteso da Inter e Liverpool.