PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Tutto confermato, Juve-Inter a porte chiuse"

Juve-Inter a porte chiuse: "Sarri rischia, Conte freme": così La Gazzetta dello Sport in apertura. Ufficiale: il derby d'Italia tra Juve e Inter si giocherà domenica prossima all'Allianz Stadium, senza pubblico. I giorni decisivi di Maurizio: quanti dubbi sul suo gioco: tre settimane per tenersi la Juventus. Intanto, virus alla Pianese, formazione di C che ha sfidato la Juve Under 23: l'U23 bianconera allontanata da CR7 e compagni. I giorni decisivi di Antonio Conte: "Qui non si vince da tanto, a fine marzo vedremo". Prima da rivale allo Stadium per il grande ex. Handanovic sta per tornare.