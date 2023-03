PRIMA PAGINA - CdS Campania: "GiocaNapoli! In 100mila al Maradona per due partite"

100mila tifosi attesi al Maradona per le due sfide.

"GiocaNapoli", titola l'edizione campana del Corriere dello Sport raccontando dell'avvicinamento e della spinta della città per la doppia sfida con l'Atalanta alle 18 e poi mercoledì contro l'Eintracht. 100mila tifosi attesi al Maradona per le due sfide. In attacco novità Politano e Spalletti vuoel tornare a correre. In taglio centrale il blackout dell'Inter che resta a -15