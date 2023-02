PRIMA PAGINA - CdS: “ADL: 'Osimhen e Kvara non sono in vendita'"

In apertura spazio alle dichiarazioni di Tiago Pinto: "Roma più debole".

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport riporta in prima pagina le parole di De Laurentiis che blinda il Napoli: "Osimhen e Kvara non sono in vendita". In apertura spazio alle dichiarazioni di Tiago Pinto: "Roma più debole". A centro pagina spazio anche alla Juve: "Il passo indietro del pm anti-Juve". Di spalla il Real Madrid fresco finalista del Mondiale per club: "Ancelotti di nuovo in finale".