PRIMA PAGINA - Cds apre con l’intervista a Giordano: “Insigne, un addio doloroso”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'intervista all'ex attaccante di Napoli e Lazio Bruno Giordano: “Insigne, un addio doloroso. Lorenzo a Torino farà una grande gara. Spero che DeLa ci ripensi: sostituire il capitano azzurro non sarà facile". Al centro ampio spazio alla questione attaccante della Juventus: "Solo per Suarez. Il Barcellona preme per Morata. Ma la Juve non intende lasciarlo partire. Il retroscena: Luis sarebbe stato l'unica alternativa a Morata". Al centro si parla del caso Lukaku-Chelsea e con la Premier League. In taglio alto spazio all'Inter: "Ecco Villar e Bremer".