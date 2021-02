PRIMA PAGINA - CdS: "Assalto Napoli, Gattuso fa scudo"

"Assalto Napoli, Gattuso fa scudo". Titola così in prima pagina Il Corriere dello Sport, nell'edizione odierna. "Con il Granada gli azzurri sono costretti a ribaltare lo 0-2". A centro pagina spazio alla sconftta casalinga dell'Atalanta in Champions contro il Real Madrid, terza sconfitta su tre per una squadra italiana nella massima competizione europea: "Cornuti e mazziati. Dopo i rigori negati a Juve e Lazio, Atalanta ko in dieci per 80".