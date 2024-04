PRIMA PAGINA - CdS: "Flop Napoli: errori e fischi"

"Solo pari 2-2 con il Frosinone".

Nell'edizione odierna il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il malore occorso a N'Dicka durante Udinese-Roma: "Paura per N'Dicka. Crolla a terra: dolori al petto. E' in ospedale, infarto escluso". In taglio basso spazio all'ennesimo risultato deludente del Napoli: "Flop Napoli: errori e fischi. Solo pari 2-2 con il Frosinone". A centro pagina l'Inter che vede vicino il traguardo aritmetico dello scudetto: "L'Inter vede le stelle".