PRIMA PAGINA - Cds: "Juve, la resa dei conti. Osimhen, re di Napoli"

"La resa dei conti" scrive il Corriere dello Sport in apertura sulla Juventus. La super sfida dell'Allianz Stadium contro il Milan diventa già decisiva per la Juve di Max Allegri e per il suo rilancio. Otto punti di ritardo in classifica per i bianconeri e -210 milioni in Bilancio. Tocca a Dybala riempire il vuoto lasciato da Cristiano Ronaldo. Senza Ibra e con Giroud in dubbio, Pioli si affida al duo Rebic-Leao.

Il centro-sud sogna - "Osi re di Napoli" e "Roma, è nata l'era Pellegrini" scrive il quotidiano. Osimhen ha stregato il Napoli: "E' come Mbappé". Inizia una nuova era per i giallorossi, quella di Pellegrini 'capitano alla Totti'.

Oggi l'Inter - Ieri Torino corsaro in casa del Sassuolo, granata vittoriosi 1-0. Oggi altre sfide. "Lautaro-Correa per battere Sinisa": così in campo l'Inter alle 18 contro il Bologna.