PRIMA PAGINA - CdS: "La Juve in un lampo"

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il pareggio della Juventus negli ottavi di Champions League sul campo del Villarreal: "La Juve in un lampo. Non basta Vlahovic dopo 32", Allegri: Il ritorno come una finale". Di spalla spazio alla squalifica di José Mourinho dopo il gesto all'arbitro Pairetto: "La telefonata costa due turni a Mourinho". In taglio basso spazio al gossip nel matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi: "Totti-Ilary, la cena delle smentite".