PRIMA PAGINA - CdS: "Motta e Conte si giocano la Juve"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il mercato degli allenatori: "Motta e Conte si giocano la Juve. Ma è forte la resistenza di Allegri e del Bologna". In taglio alto il pirotecnico 3-3 tra Real Madrid e Manchester City: "Ancelotti-Guardiola: pari da fantascienza". In taglio basso spazio alla Roma, che sfiderà giovedì il Milan nei quarti di Europa League: "Roma, l'Europa è casa Lukaku".