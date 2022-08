PRIMA PAGINA - CdS: "Via Fabian, ecco Navas"

"Il Psg prende lo spagnolo e libera il portiere".

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre con il mercato in prima pagina: "Juve, Kostic in arrivo. Via Fabian, ecco Navas. Il Psg prende lo spagnolo e libera il portiere". A centro pagina spazio all'ultima amichevole del Napoli a Castel di Sangro: "Napoli, pari a nervi tesi con l'Espanyol". Più in alto il ko dell'Inter in amichevole: "Inter, che schiaffi. Perde 4-2 contro il Villarreal: la difesa sbanda, scatta l'allarme".