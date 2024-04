PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport titola sulla Roma: “Magici”

“Magici”. Titola così al centro l’edizione odierna del Corriere dello Sport in riferimento alla vittoria della Roma contro il Milan nell'andata dei quarti di finale di Europa League.

“Magici”. Titola così al centro l’edizione odierna del Corriere dello Sport in riferimento alla vittoria della Roma contro il Milan nell'andata dei quarti di finale di Europa League: "Mancini immenso: gol anche al Milan". Spazio anche al trionfo dell'Atalanta ad Anfield: "Gasp cancella Klopp". Si parla anche dello 0-0 della Fiorentina in Conference League sul campo del Viktoria Plzen. Al centro la Juventus e in taglio basso il match di questa sera tra Lazio e Salernitana.