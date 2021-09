PRIMA PAGINA - Gazzetta apre col 2-1 del Napoli: "Juve, porta in faccia"

"Juve, porta in faccia". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che non poteva che aprire con la sconfitta della Juventus subita in rimonta sul campo del Napoli. La formazione bianconera si è mostrata fragile e senza gioco - si legge - e ha realizzato un solo punto in tre gare, crollando a picco in classifica. In vetta, per quel che vale, adesso c'è il sodalizio guidato da Luciano Spalletti: tre su tre fin qui.