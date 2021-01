PRIMA PAGINA - Gazzetta apre con l'annuncio di Gattuso: "Ci credo, resto!"

"Inter tentazione Dzeko". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sui nerazzurri. La trattativa con la Roma infiamma il mercato: l'ipotesi è uno scambio con Sanchez, ma c'è una differenza di 4 milioni di euro tra gli stipendi e Suning non vuole spendere di più. E c'è anche il problema di Lautaro Martinez che rischia di perdere spazio.

Napoli - Torna il sereno in casa azzurra e il quotidiano dedica loro uno spazio nel taglio basso della prima pagina con il titolo seguente: "Col vento in Coppa. Gattuso: 'Ci credo, resto'. Spezia battuto 4-2 grazie ai gol di Koulibaly, Lozano, Politano ed Elmas. Adesso il Napoli dovrà vedersela in una sfida di andata e ritorno contro l'Atalanta di Gasperini.

Cristiano Ronaldo - C'è spazio per il fenomeno portoghese nel taglio basso della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: "La neve 'vietata'. Il cartellino è... Arancione". Il campione bianconero e Georgina sarebbero andati in Val d'Aosta, a Courmayeur, violando la normativa anti-Covid sui trasferimenti fra Regioni.

Zlatan Ibrahimovic - Anche il bomber rossonero trova spazio nel taglio basso della prima pagina del giornale con questo titolo: "Domani con il Milan assalto a quota 500 contro l'amico Sinisa". Lo svedese è ad esattamente un solo gol di distanza dalla cifra tonda che rappresenterebbe in ogni caso un traguardo importante e prestigioso allo stesso tempo.Torino - "Nicola, le parole di Kobe per dare la carica". Questo il titolo che il giornale dedica ai granata nel taglio basso della prima pagina. Anticipo di Serie A contro la Fiorentina che arriva galvanizzata dal 2-1 sul Crotone al Franchi nel segno di Bonaventura e Vlahovic. Per Davide Nicola sarà l'esordio in casa allo Stadio Olimpico Grande Torino.