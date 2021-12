PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Boga e Botman: che botti!"

"Boga e Botman: che botti!" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in riferimento ai colpi di mercato messi a segno da Atalanta e Milan. Affari record vengono definiti dalla rosea: oggi l'ex Sassuolo a Bergamo, mentre la trattativa dei rossoneri per il difensore olandese del Lille va avanti spedita. Questo rinforzo a Pioli serve per la corsa allo scudetto.

Intervista a Mancini - Spazio in taglio alto all'intervista al ct della Nazionale Roberto Mancini: "Italia mondiale con Zaniolo e Scamacca".