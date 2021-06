PRIMA PAGINA - Gazzetta con CR7 che spaventa la Juve: "Parola d'addio"

"CR7-Juve, parola d'addio" titola stamani in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Ronaldo irrompe da campione in carica nell'Europeo. E si allontana da Allegri: "Il mio futuro? Quello che verrà sarà il meglio. Ora penso solo al Portogallo".

Italia che vince non si cambia - "Niente turnover per passare subito": Florenzi ko, unica novità Di Lorenzo. L'Olimpico sarà più azzurro, stavolta si gioca davvero in casa.

Eriksen migliora, rassicura l'Inter - "E in ospedale si fa portare la pizza": siamo stati a casa di Christian - si legge - "Un ragazzo perfetto, lo curiamo noi".

Buffon 30 anni dopo - "Lo aspetta il Parma": dove tutto cominciò. Il portiere tornerà nel club che lo lanciò.

Spagna, pari e fischi - "E Schick fa un gol da 45 metri, record": delusione a Siviglia, 0-0 con la Svezia. L'ex Roma in Scozia segna alla Maradona. L'interista Skriniar gela Lewandowski.

Francia-Germania - "Da Mbappé a Neuer": i giganti contro. Via al girone di ferro.