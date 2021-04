PRIMA PAGINA - Gazzetta - "Dal Pino dimettiti": il Napoli tra i club contro il presidente della Lega

"Grazie Roma" e "Florenzi jolly per Conte". Questi i titoli di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Tanto cuore e Dzeko-gol per i giallorossi all'Olimpico contro l'Ajax. In virtù dell'1-1 adesso la squadra di Fonseca si dovrà concentrare sulla semifinale contro il Manchester United. L'Inter invece voleva una squadra sempre più italiana, il PSG tentenna sul riscatto di Florenzi e i nerazzurri si muovono per l'uomo che può fare 3 ruoli. Pure Emerson torna nel mirino.

Serie A - C'è spazio nel taglio alto della prima pagina del quotidiano anche per le dispute riguardanti il nostro campionato con il titolo seguente: "Lega, 7 club: 'Dal Pino dimettiti'. Ma la maggioranza lo sostiene". Lettera di Lotito con Juventus, Inter e Napoli, ma Cairo è contrario: "Resti, ha operato bene". D'accordo Milan, Roma e Cagliari.

Milan - Al centro del mercato in questi giorni Gianluigi Donnarumma, portiere dei rossoneri in scadenza di contratto braccato dalla Juventus. Il quotidiano dedica uno spazio alla questione nel taglio laterale della prima pagina con il titolo seguente: "Il piano B: Maignan è in pole. E Scamacca parla come vice di Ibrahimovic".

Atalanta-Juventus - "Da Muriel e Zapata a CR7 e Dybala. E' attacco totale alla Champions". Questo il titolo che il giornale dedica nel taglio laterale della prima pagina sulla sfida tra nerazzurri e bianconeri. Probabilmente sarà una gara a viso aperto dove gli attacchi prenderanno le misure alle difese e diventerà un match piacevole.