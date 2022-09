PRIMA PAGINA - Gazzetta e l'intervista a Mourinho: "Io, Totti e il Triplete"

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con un'intervista al tecnico della Roma José Mourinho

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con un'intervista al tecnico della Roma José Mourinho e titola: "Io, Totti e il Triplete". L'allenatore giallorosso, a proposito di un possibile ritorno del Capitano all'interno del club: "Non esiste questo problema. È sempre stato e sempre sarà un simbolo della Roma". Poi sui trionfi con l'Inter: "Ogni trofeo è speciale. Per questo la voglia di vincere non mi andrà mai via".

