PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Il gol di Zhang. Il crollo del Napoli"

"L'Inter resta cinese, il gol di Zhang", si legge in prima pagina sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

TuttoNapoli.net

"L'Inter resta cinese, il gol di Zhang", si legge in prima pagina sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano analizza la nuova mossa del presidente nerazzurro, ieri è stata raggiunta l'intesa da 400 milioni di euro col fondo Pimco che permetterà allo stesso Zhang di non perdere il controllo sul club. Niente rifinanziamento col fondo Oaktree, ma soprattutto niente cessione: i nerazzurri possono dunque concentrarsi sul derby Scudetto di lunedì sera contro il Milan.

Lopetegui in testa

Il quotidiano rosa parla anche del futuro dei rossoneri e del prossimo allenatore che probabilmente sostituirà Stefano Pioli, ormai arrivato al capolinea dopo l'eliminazione dall'Europa League nei quarti di finale contro la Roma. Tanti i profili selezionati per sostituire il tecnico che due anni fa ha riportato il club a vincere il tricolore, ma il nome in cima alla lista sembra essere proprio quello dell'ex Siviglia e Wolverhampton.

Il crollo del Napoli

E i campioni d'Italia in carica? Spazio anche a quanto sta avvenendo in casa Napoli, altra battuta d'arresto per gli azzurri sconfitti in casa dell'Empoli con un gol di Cerri. Un ko che pesa parecchio soprattutto per quanto riguarda la rincorsa alla prossima Champions League, l'obiettivo ora è quello di iniziare a lavorare in vista della prossima stagione.