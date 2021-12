PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Il Napoli in difficoltà scivola al quarto posto"

"Sorpassi". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna tra Formula 1 e calcio. Inter, che show: con 4 gol comanda da sola. Doppio Lautaro, Sanchez e Calhanoglu, il Cagliari è asfaltato ed è festa a San Siro. I nerazzurri ora sono a +1 sul Milan e a +3 sull'Atalanta, mentre il Napoli in difficoltà scivola al quarto posto.

Zlatan Ibrahimovic - C'è spazio anche per lo svedese nel taglio laterale della prima pagina con questo titolo: "Ciao primato, ma avvisa: 'L'adrenalina è lo scudetto". L'attaccante del Milan, tra libro e sogni rossoneri, cercherà di strappare il titolo all'Inter che però, complici gli ultimi passi falsi del Diavolo, è tornata prima in classifica da sola.

Juventus - Il quotidiano titola così nel taglio laterale della prima pagina stamane: "Allegri peggio di Sarri e Pirlo. I bianconeri sono un caso e il futuro incerto". La Vecchia Signora è in crisi ed il tecnico preso per risollevarla, al momento, sta peggiorando la situazione rispetto a quella con i suoi predecessori. Il punto interrogativo su cosa succederà è molto grande e non solo sul campo.

Torino - "Sanabria trascina e i granata corrono. Cairo: 'Ora diamo più continuità'". Questo il titolo che il quotidiano propone nel taglio laterale dopo la vittoria della squadra di Juric contro il Bologna di Mihajlovic. A segno Sanabria in apertura, poi un autogol di Skorupski per raddoppiare e il sigillo finale di Orsolini su rigore a rendere meno amaro il punteggio.