PRIMA PAGINA - Gazzetta - "Inter, c'è Joya per te: accordo con Dybala"

"Inter, c'è Joya per te". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna su Paulo Dybala. L'argentino ha già scelto ed è sempre più deciso dopo un altro contatto con i vertici nerazzurri. Tutto pronto per l'accordo che varrà quattro anni. Ed avrà anche un ruolo centrale nella squadra.

Milan - C'è spazio nel taglio alto della prima pagina per i rossoneri con il titolo seguente: "Pioli, niente paura". La capolista dovrà sfidare uno storico tabù: altro che fatal Verona, il Diavolo sempre ok con lui alla guida. Intanto chi tira la volata tra i big? Ibrahimovic e Giroud corrono contro Handanovic e Perisic.

Juventus - Anche i bianconeri trovano spazio immediatamente sotto al titolo principale con uno spazio dedicato a Dusan Vlahovic: "Missione Coppa Italia. La cura di Allegri per riaccendere DV7". Il centravanti serbo ultimamente sembra un po' in calo, ma il tecnico ha già in mente come riportarlo al top della forma in vista dell'11 maggio.

Champions League - Spazio nel taglio laterale della prima pagina con questo titolo per la sfida tra Villarreal e Liverpool: "Brividi e gran rimonta. Reds, caccia alla settima. Guardiola ci riprova, ma occhio ad Ancelotti". La squadra di Emery va avanti 2-0 in casa, ma poi subisce la rimonta degli uomini di Klopp e perde 3-2.

Roma - Il quotidiano dedica uno spazio nel taglio laterale della prima pagina ai giallorossi con il titolo seguente: "Mou mister Europa: insegue l'ottava finale". Domani il ritorno della semifinale di Conference League all'Olimpico contro il Leicester dopo l'1-1 dell'andata. Lo Special One studia come prevalere.

Danilo Iervolino - "Meritiamo la A. Sabatini e Nicola super". Queste le parole del presidente della Salernitana al quotidiano, che ha scelto di riproporle nel taglio basso della prima pagina. Giovedì il recupero contro il Venezia, poi la sfida contro il Cagliari: in pochi giorni i campani si giocano la loro permanenza nella massima categoria.