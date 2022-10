PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Inter, codice rimonta", e nessuna traccia del Napoli

“Codice rimonta”. Titola così in apertura La Gazzetta dello Sport sull’Inter. Inzaghi e la terapia per tornare in corsa in campionato: basta primedonne, Lautaro al top, il jolly Mkhitaryan e una difesa in stile Barcellona.

JUVENTUS - “La paura”. Banditi a villa Di Maria. C'era anche Vlahovic.

MILAN - “Il mistero”. De Ketelaere prime critiche. Ma il club è sicuro: volerà.