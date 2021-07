PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Kessie, Milan a vita"

"Kessie, Milan a vita". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sui rossoneri. Intervista al Presidente che scaccia i dubbi: "Torno dai Giochi e poi sistemo tutto: io con il Diavolo fino a quando vorranno. E mantengo la mia parola. Gigio? Peccato il suo addio, ma sono arrivati nuovi giocatori importanti".

Juventus - Nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano, c'è spazio per i bianconeri con questo titolo: "Ronaldo, il gran ritorno". Per quanto riguarda il futuro del fuoriclasse portoghese sarà fondamentale l'incontro con il nuovo tecnico Massimiliano Allegri, che lo ha già allenato in passato a Torino.

Inter - C'è spazio anche per i nerazzurri nel taglio laterale della prima pagina con il titolo seguente: "Inzaghi, eccoti Lukaku. La squadra accende i motori". Da oggi il belga torna al lavoro dopo l'Europeo disputato con il Belgio e il nuovo allenatore potrà iniziare finalmente a conoscerlo anche sul campo dopo averlo già fatto fuori dal terreno di gioco.

Serie A - Il quotidiano dedica uno spazio nel taglio laterale della prima pagina anche ai club del nostro campionato con il titolo seguente: "Vidal, Ramsey e gli altri. Quei 5 esuberi pesanti". Mercato bloccato con poche eccezioni anche per le big. Il cileno ed il gallese non permettono alle proprie società di operare in entrata se prima non decidono di lasciare rispettivamente Inter e Juventus.