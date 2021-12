PRIMA PAGINA - Gazzetta: "L'Inter va di corsa! Milan-Napoli, colpi da rincorsa"

"L'Inter va di corsa" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola sulla vittoria dei nerazzurri di ieri sera. L'Inter cala la manita a Salerno: sono 103 le reti nell'anno solare per la squadra di Simone Inzaghi. Sesta vittoria di fila contro una piccola Salernitana: reti di Perisic, Dumfries, Sanchez, Lautaro e Gagliardini. Prima prova di fuga nerazzurra: +4 dalla seconda e Inzaghi carica: "Noi in testa per restarci: dopo la sosta mese decisivo".



Milan-Napoli - Spazio al big match di questa giornata a colpi di rincorsa. Pioli e Spalletti si sfidano per cercare di non far fuggire Simone Inzaghi. Prima lo scontro, poi i rinforzi Botman e Mina in difesa.