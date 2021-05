PRIMA PAGINA - Gazzetta: "La Juve va al Max. L'Inter strappa Inzaghi"

"La Juve va al Max, l'Inter strappa Inzaghi". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Agnelli vince la sfida per Allegri che torna in casa bianconera per il bis, mancava dal 2019: quadriennale da 8,5 milioni l'anno e compiti da manager. Sul mercato occhio a Donnarumma, piace Locatelli, rispunta Pjanic, ma Cristiano Ronaldo può partire. Addio Pirlo: idea Sassuolo. Blitz di Marotta per Inzaghi al quale va un biennale da 4 milioni a stagione, grande risparmio rispetto a Conte, mentre Lotito è arrabbiato. Il modulo sarà sempre il 3-5-2 con Eriksen più libero di creare gioco e il totem Lukaku davanti.