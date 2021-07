PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Milan, Giroud e c'è di più"

"Milan: Giroud e c'è di più". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Altro colpo del club rossonero: il francese sbarca domani e firma un biennale. Riparte la trattativa per Vlasic: il Cska Mosca chiede 30 milioni per il centrocampista croato, Maldini proporrà invece il prestito con riscatto.

Juventus - C'è spazio anche per i bianconeri nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano con questo titolo: "Al Max: che spinta dall'Europeo". Parte l'Allegri-bis con gli eroi di Wembley che daranno la carica. Bonucci, Chiellini, Chiesa e il fresco sposo Bernardeschi: tutti rivalutati dal trionfo in Nazionale. E Locatelli... Dal campo ai social, tutto fa spettacolo e Chiellini è uno show: corone, gorilla e sfottò.

Gianluca Pagliuca - Nel taglio laterale della prima pagina del giornale c'è spazio per l'intervista all'ex portiere: "Mancini si è ispirato a noi della super Samp". L'amico del commissario tecnico racconta i segreti di chi ha guidato l'Italia alla vittoria dell'Europeo, compiendo un'autentica impresa.