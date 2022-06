PRIMA PAGINA - Gazzetta: “Osimhen, falso in bilancio. Indagato ADL”

“Inter, mi sei mancata” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

“Inter, mi sei mancata” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Lukaku è tornato - si legge - Al Chelsea 8 milioni e 3 di bonus. E Romelu si riduce lo stipendio per riabbracciare i nerazzurri. Dybala in sospeso, Inzaghi rinnova.

Juventus - “Tris, qualità al Max”: richiesta di Allegri: Pogba, Di Maria e Kostic per forza. Il tecnico bianconero vuole rinforzi top.

Milan - “Traorè il piano B”: se salta Sanches l’idea è il talento del Sassuolo. Le nuove strategie.

Napoli - “Osimhen, falso in bilancio”: De Laurentiis è indagato. Le accuse dei PM sul maxi affare.

Fiorentina - “Con Italiano è pace”: c’è l’accordo fino al 2024. Il caso allenatore verso la soluzione.