PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Osimhen si mette il Napoli in spalla"

"Che colpo di fulmine". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna su Dusan Vlahovic. Boom del serbo, ma alla Juventus non basta e con il Villarreal pareggia 1-1. Il classe 2000 in gol dopo 33": è il titolare al debutto più veloce. Errore di Rabiot, pari degli spagnoli. Si decide il 16 marzo. Allegri: "A Torino come una finale". Ansia McKennie.

Inter - Spazio anche per i nerazzurri nel taglio basso della prima pagina con questo titolo: "Un muro per la squadra di Inzaghi". I dirigenti cominciano già a pensare al mercato e al reparto arretrato da aggiustare: il sogno è Christensen del Chelsea, mentre l'obiettivo è Senesi del Feyenoord.

Milan - Anche i rossoneri trovano spazio nel taglio basso della prima pagina con questo titolo: "100 milioni per il Diavolo". Elliott è a caccia di nuovi gol visto che l'età di Giroud e Ibrahimovic non può garantire un futuro a lungo termine con loro due. Con il tesoro c'è il talento Ekitike del Reims.

Roma - Nel taglio alto della prima pagina c'è spazio anche per i giallorossi con il titolo seguente: "Totti ha voglia di tornare. Ora è più vicino". Il buon rapporto con i Friedkin apre la strada al Capitano. E intanto Mourinho prende due giornate per la telefonata e le accuse a Pairetto: "Gravi insinuazioni".

Napoli - Uno dei punti fermi della squadra di Spalletti è Victor Osimhen e anche il quotidiano gli dedica uno spazio nel taglio basso della prima pagina con il titolo seguente: "Si mette gli azzurri in spalla. Sarà l'anti-Barça?". Dopo il gol contro il Cagliari è sempre più evidente come sia fondamentale per i campani.

Gaston Pereiro - "Recoba un idolo. Cagliari, ti salvo". Queste le parole dell'uomo del momento dei rossoblù che, intervistato dal quotidiano, trova spazio nel taglio basso della prima pagina. Per l'uruguaiano che si ispira all'ex fantasista dell'Inter ben 4 gol e 2 assist nelle ultime 6 partite disputate con i sardi.