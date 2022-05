PRIMA PAGINA - Gazzetta: “Osimhen va via? ADL punta Scamacca”

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con la possibile cessione di Osimhen

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con la possibile cessione di Osimhen: “Osimhen va via? ADL punta Scamacca”. Al centro il Milan e la spinta degli ex rossoneri: “Dai Milan, sarà il più bello”. In taglio basso l’Inter: “Mkhitaryan-Inter, si può fare gratis”. Di spalla il mercato della Juventus: “Di Maria dà l’ok, accordo vicino. Pogba in attesa”.