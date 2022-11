PRIMA PAGINA - Gazzetta su Gasp e la Dea: "Napoli, ti fermo io"

"Napoli ti fermo io" si legge su La Gazzetta dello Sport in primo piano in vista della sfida di Bergamo. Ma non solo

TuttoNapoli.net "Napoli ti fermo io" si legge su La Gazzetta dello Sport in primo piano in vista della sfida di Bergamo. Ma non solo. “Lukaku, quanto mi costi”. Questo il titolo di apertura de La Gazzetta dello Sport sull’Inter che riflette: finora spesi 46.875 euro al minuto (per dure reti). La società fa i conti con il campione fragile che è in Belgio a curarsi. Milan - “Infinito Giroud”. Rinnovo pronto, anche Ibra lo esalta: ‘È da Mondiale’. Juventus - “Allegri studia una nuova Juve”. Domenica derby d’Italia. C'è più spinta con Chiesa. Roma - “Zaniolo re di coppa”. Procura due rigori e firma il tris. Mou va ai playoff.