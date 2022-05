PRIMA PAGINA - Gazzetta sul Milan: "Profumo di scudetto"

"Profumo di scudetto". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sul Milan.

"Profumo di scudetto". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sul Milan. Euforia Diavolo, vince di rimonta 3-1 a Verona: Leao (due assist) e Tonali (due gol) stellari. In rete anche Florenzi, i rossoneri tornano a +2 sull'Inter. Pioli: "Innamorato dei miei ragazzi".

Inter - C'è spazio nel taglio basso della prima pagina per i nerazzurri con questo titolo: "Bastoni indispensabile. Inzaghi ha bisogno di lui per blindare la difesa". Il classe '99 garantisce maggior equilibrio e, dopo non essere stato rischiato contro l'Empoli, dovrebbe riuscire a recuperare per la finale di Coppa Italia contro la Juventus.

Juventus - Spazio anche per i bianconeri nel taglio basso della prima pagina con il titolo seguente: "In cerca di Joya. Dybala è ai saluti, ma servono i suoi gol". L'argentino mercoledì potrebbe partire dall'inizio come entrare a gara in corso, ma ultimamente è uno dei pochi a segnare e perciò deve fare la differenza.

Serie A - Il quotidiano dedica uno spazio nel taglio basso della prima pagina al nostro campionato con questo titolo: "Salernitana beffata, il Cagliari non molla. Salvezza da brividi". Il gol in pieno recupero di Altare ha permesso ai rossoblù di rimanere a -1 dai campani, mentre pure nelle zone alte di classifica si gioca un match decisivo: "Tra Fiorentina e Roma è spareggio per l'Europa". Visto anche il calendario dei viola, quella del Franchi è una partita da vincere.