PRIMA PAGINA - Gazzetta sul sorteggio Champions: "4 palline per un sogno"

"Inter gran finale". Così titola oggi in apertura La Gazzetta dello Sport, riferendosi al mercato estivo dei nerazzurri. Nombele e Maxime Lopez: doppio colpo possibile. L'ex Napoli chiesto in prestito e Inzaghi vuole anche il regista del Sassuolo (sul piatto Asllani).

Milan - "Giallo Taremi". Tira e molla del Porto: il Milan lo vuole, ma non a tutti i costi.

Champions League - "4 palline per un sogno". Napoli in prima fascia, Inter in seconda, Milan e Lazio in terza. Chi devono evitare e chi sperare di trovare.