PRIMA PAGINA - Gazzetta titola: "L'Inter c'è... La Juve no!"

"L'Inter c'è... La Juve no". E' questo il titolo d'apertura de La Gazzetta dello Sport, che prima si sofferma sul bel successo nerazzurro sul campo di un Sassuolo dominato da Lautaro Martinez e compagni, poi passa alle vicende di casa bianconera e si sofferma sull'1-1 di Benevento, senza Cristiano Ronaldo e con un solo Alvaro Morata che non basta (e sabato prossimo non ci sarà).