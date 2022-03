PRIMA PAGINA - Gazzetta titola: "Lampo Scudetto"

TuttoNapoli.net

"Lampo Scudetto", titola stamane in apertura La Gazzetta dello Sport. La rosea si sofferma sulla lotta per il titolo in Serie A: l'Inter frena e scivola a -6 dal Milan, che a Cagliari colleziona il terzo 1-0 consecutivo con un super gol di Bennacer. Pioli guarda avanti con fiducia: "Siamo sulla strada giusta". Vince anche il Napoli, che supera l'Udinese in rimonta.