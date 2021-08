PRIMA PAGINA - Gazzetta titola sull'Inter: "E' subito DzeGol"

La Gazzetta dello Sport usa un gioco di parole per il titolo in prima pagina di oggi: "Subito DzeGol" scrive in riferimento all'esordio con rete di Edin Dzeko in amichevole con l'Inter. Tacchi, tocchi e un gol - si legge - il successore di Lukaku conquista tutti e promette: "Tifosi, ci divertiremo".

Subito una Joya (per Max) - "Juve concreta come piace al suo tecnico": sblocca Dybala, poi capolavoro di Bernardeschi e Morata. Prova generale: Atalanta ko 3-1.

Un Diavolo scatenato - "Segna sempre Giroud": e il Milan batte due colpi, Florenzi e Adli vicini. Dal 2-1 al Panathinaikos al mercato.

Abraham è di Mou - "Roma, affare fatto": il centravanti oggi nella capitale. All'Olimpico 5-0 al Casablanca.

Avanti Cagliari e Verona - "Ora tocca al Toro di Juric": Coppa Italia.